Fuga d’amore a Parigi: Blanco e la nuova fidanzata Martina Valdes

Gli scatti pubblicati sui social non lasciano più dubbi sulla nuova relazione del cantante con la ballerina. I due sono volati in Francia per un romantico viaggio

Dopo lo stress e la tensione dell’Eurovision, Blanco si è concesso qualche giorno di relax in dolce compagnia. Con lui, a Parigi, c’è il suo nuovo amore, Martina Valdes, la stessa ragazza che era apparsa nelle sue Instagram Stories nella settimana dell’evento torinese.

I due, che si frequentano da qualche mese, hanno praticamente ufficializzato la loro relazione sempre su Instagram, con alcuni contenuti pubblicati nelle Stories relativi alla loro fuga romantica a Parigi. Sul profilo di lei è apparsa anche la foto con un bacio.

LA FUGA ROMANTICA DI BLANCO A PARIGI

Blanco e la sua nuova fiamma sono volati in Francia, come ormai sapranno gli oltre due milioni di follower che via Instagram si tengono aggiornati sulla vita professionale e privata dell’artista.

Dopo la performance dell’Eurovision Song Contest che ha visto il cantante bresciano in coppia con Mahmood piazzarsi in sesta posizione nella classifica generale, Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, ha staccato per qualche giorno dagli impegni con la nuova fidanzata nella capitale europea.

Nessun dubbio, ormai, sul fatto che Martina Valdes sia la nuova compagna del cantante: i due, che fino ad ora erano stati solo avvistati in atteggiamento romantico, sono usciti allo scoperto rivelando loro stessi qualche dettaglio in più sui loro spostamenti insieme. Sul profilo di Blanco è apparso uno scatto che ritrae la ragazza di spalle con la Torre Eiffel sullo sfondo. Su quello di lei, sempre con lo stesso inconfondibile panorama, i due si stringono felici e si baciano.

CHI È MARTINA VALDES

Da quando Blanco è stato colto in discoteca con una compagnia diversa da Giulia Lisioli, la ragazza che era con lui a Sanremo nella settimana della esaltante vittoria, i fan hanno cominciato a interrogarsi sull’identità della nuova ragazza. Di Martina Valdes poco si sa, compresa l’età, ma dal suo profilo sui social, che contiene pochissime foto, si apprende che la giovane è una ballerina professionista e che lavora per l’organizzazione Mamacita Club. Martina Valdes condivide con Blanco la regione di origine. Anche lei è del bresciano, più precisamente, stando a quanto si apprende dai social, è di Desenzano del Garda e vive a Salò. Tra i suoi contenuti online, molti video in cui balla, da sola o con altri ballerini ma ora, dopo l’ufficializzazione della storia con Blanco, potrebbe arrivare qualche nuovo scatto proprio in compagnia del cantante.