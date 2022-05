Elodie, la nuova testimonial di Wella

La camaleontica cantante di Bagno a Mezzanotte è il nuovo volto della nota marca di hairstyling. Per l’occasione l’artista ha pubblicato su Instagram uno scatto ufficiale della campagna

Ci ha abituati ai suoi look sempre diversi fin dagli esordi, quando si esibiva timidamente sul palco di Amici di Maria de Filippi, con una chioma cortissima e rosa. Oggi, Elodie, tra le cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano, è anche la nuova Brand Ambassador di Wella Professionals Italia. La prima foto di Elodie by Wella è stata pubblicata dall’artista sul suo profilo ufficiale Instagram da 2.7 milioni di follower. “Se hai il coraggio di cambiare, rimani fedele a te stessa”. Queste le sue parole sulla nota piattaforma social. Nell’immagine postata appare sensuale, come sempre, fasciata in un completo aderente nero che le lascia scoperta la pancia tonica. Ma quello che salta agli occhi è l’ennesimo cambio di colore: i capelli, lunghissimi, sono di un bel biondo degradé.

PERCHÉ WELLA PROFESSIONALS HA SCELTO ELODIE

La 32enne non si è mai nascosta dietro un dito, rivelando anche dettagli poco piacevoli della sua infanzia e adolescenza. Ma, nonostante un vissuto difficile, Elodie si è sempre dimostrata pronta a evolvere e cambiare, mantenendo fede ai suoi ideali. La sua propensione al cambiamento è stata la spinta finale che l’ha fatta scegliere come nuova testimonial di Wella Professionals per l’Italia.



Il direttore marketing della società, Paolo Gialdi, ha sottolineato che quello con la cantante è “solo l’inizio di un lungo percorso, che vi stupirà proprio perché è nato sotto il segno di due artefici del cambiamento”.

IL NUOVO STILE DI ELODIE

Nel frattempo, sulla pagina Instagram di Wella Professionals Italia è stato pubblicato il video in cui Elodie procede al trattamento con Shinefinity, creato per dare risalto al colore naturale senza effettuare dannose e inutili schiariture. Nel video Elodie appare, bellissima, prima con un bob castano e un tailleur fucsia, poi con una lunga coda, sempre castana, ma questa volta è vestita con un mini abito arancione e infine con una lunghissima piega mossa e bionda e un abito nero molto aderente.



“L’unica costante nella vita è il cambiamento” – queste le parole del post – Si cambia stile. Colore. Si cambiano punti di vista. Sii la forza per il tuo cambiamento, per scoprire nuove versioni di te e per risplendere della tua luce.” Prima di svelare ufficialmente la nuova testimonial, sulla stessa pagina era stata pubblicata la foto di una misteriosa donna di spalle, con i capelli corti e castani.