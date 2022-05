A Play Books Stefano D’Andrea presenta Mai sulla bocca

Un romanzo verità sospeso tra dramma e ironia

Giorgio è un professore universitario, con una vita monotona e regolare. Un giorno però la sua esistenza viene improvvisamente scossa dalla necessità di portare a termine un singolare incarico: svolgere una ricerca etnografica sul mondo della prostituzione, adottando il metodo dell’osservazione partecipante. Inizierà così un viaggio di esplorazione che lo porterà a scoprire mondi sconosciuti, tra autoironia ed erotismo. Questa la trama che compone il libro “Mai sulla bocca”, il romanzo dello scrittore Stefano D’Andrea che aprirà il nuovo episodio di “Play Books“, il magazine di RaiPlay dedicato al mondo dell’editoria.



Disponibile da giovedì 19 maggio, la nuova puntata vedrà anche l’incontro con lo scrittore americano David Leavitt, autore del capolavoro “La lingua perduta delle gru” che viene ripubblicato da una coraggiosa casa editrice italiana. Successivamente Stefano Maniscalco, karateka e due volte campione del mondo, presenterà la sua biografia.



Per la parte dedicata ai fumetti, “Play Books” incontrerà Icaro Tuttle che, pubblicando i suoi disegni sul suo profilo instagram, è riuscita ad arrivare al grande pubblico e alle case editrici. La sua prima opera è “La cura – Tutti i miei tagli” incentrata sul dolore e sulla depressione. Ilaria Gaspari affronterà la storia di Grenouille protagonista di un grande best seller firmato Patrick Süskind mentre Claudio Morici regalerà un altro ritratto irriverente di scrittore: Anaïs Nin. Infine Georgieness leggerà la poesia “La tentazione” di Nina Cassian.



Per gli Extra Books di Vittorio Castelnuovo, invece, l’incontro di questa settimana sarà con Stefano Scanu libraio e scrittore.