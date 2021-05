Umberto Tozzi torna dal vivo con “Songs”

Umberto Tozzi torna live quest’estate con speciali concerti in tutta l’Italia. “Songs”, questo il nome dei live, sarà un modo per l’artista per tornare a incontrare dal vivo il proprio pubblico, un piccolo passo per far ripartire la musica.

“Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico – afferma Tozzi -. Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo”. Con “Songs” per la prima volta in carriera Tozzi si cimenterà con uno show completamente acustico. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova veste acustica. Queste le date del tour: 5 giugno Bellaria Igea Marina, 5 luglio Nichelino (TO), 9 luglio Vigevano (PV), 13 luglio Roma, 16 luglio Treviso, 17 luglio Udine, 25 luglio Ferrara, 7 agosto Marina di Pisa, 18 agosto Zafferana Etnea (CT).

ANSA