Rai2, stasera ultima puntata di “Un’ora sola vi vorrei”

Per l’ultima puntata di questa stagione di “Un’ora sola vi vorrei” – alle 21.20 su Rai2 – torna nello studio del comico romano la cantante Nina Zilli.

Ancora una volta sarà l’attualità della settimana a essere sottoposta alla lente di ingrandimento della satira di Enrico Brignano e affrontata con tutte le sue armi migliori: i folgoranti monologhi, ma anche canzoni e mise en scène realizzate grazie all’apporto musicale della band di dieci elementi del Maestro Andrea Perrozzi e alle coreografie di Thomas Signorelli.

L’attrice Marta Zoboli, che ha accompagnato con i suoi mille personaggi tutte le puntate di questa stagione di “Un’ora sola vi vorrei”, sorprenderà anche stavolta con una nuova maschera, mentre a fine puntata, come sempre, “aspetterà” Enrico Brignano la compagna Flora Canto, che dall’alto del talamo nuziale – in un omaggio reinterpretato delle celebri gag di Sandra e Raimondo – rifletterà e giudicherà la puntata e la giornata.