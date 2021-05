Miss Universo 2021, incoronata la modella messicana Andrea Meza

La “più bella dell’Universo” ha 26 anni ed è laureata in ingegneria del software

Quest’anno la fascia di “più bella dell’Universo” è andata a una modella messicana. Andrea Meza ha vinto il concorso Miss Universo 2021, a cui partecipava per l’Italia Viviana Vizzini. Andrea Meza ha 26 anni ed è laureata in ingegneria del software.

Dopo la vittoria ha detto: “Al giorno d’oggi la bellezza non è solo il modo in cui si viene guardati. Per me, la bellezza è presente anche nel nostro spirito, nei nostri cuori e nel modo in cui ci comportiamo”. La modella messicana ha vinto su 70 partecipanti.

Sul podio sono salite anche Miss Brasile, Julia Gama (seconda classificata), e Miss Perù, Janick Maceta del Castillo (terza classificata). A passare la corona ad Andrea Meza è stata Miss Universo 2019, la sudafricana Zozibini Tunzi, poiché lo scorso anno il concorso non si è svolto a causa della pandemia Covid.

