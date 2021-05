Ariana Grande, matrimonio con Dalton Gomez

Da quanto riporta il sito americano TMZ, la popstar Ariana Grande, si è sposata il fine settimana scorso. Dopo un anno dall’ufficializzazione della relazione con Dalton Gomez, e dopo la notizia del fidanzamento a dicembre 2020 coronato da un anello di diamanti da 900mila euro, arriva la notizia delle nozze.

Il matrimonio si è svolto in pieno segreto. Nelle settimane passate non era trapelata nessuna notizia e anche dai social dei due non era emerso nulla. TMZ riporta però alcuni dettagli sulle nozze, in attesa dell’uscita di qualche foto. I due si sarebbero sposati nell’abitazione di Ariana Grande a Motecito, nella contea di Santa Barbara, in California (zona vip dove vivono diverse celebrity, tra cui Harry e Meghan Markle). La casa, in precedenza proprietà della conduttrice Ellen DeGeneres è stata acquistata dalla nota cantante nel giugno 2020, al prezzo di 6,75 milioni di dollari (più di 5 milioni di euro).

Da quello che emerge non si è trattato di una cerimonia in grande stile, me è stato un evento piuttosto informale, con meno di 20 invitati.

Tutto su Dalton Gomez

Dalton Gomez, agente immobiliare, cresciuto nella California del Sud, non fa parte del mondo dello spettacolo. Ma la compagnia per la quale lavora, la real estate Aaron Kirkman Group, ha come clienti alcuni milionari e personaggi noti. I due hanno iniziato a convivere durante la quarantena. In passato la popstar ha avuto frequentazioni con personaggi famosi come l’attore Graham Phillips, il comico Jai Brooks, il rapper Big Sean, il ballerino Ricky Alvarez. E la sua relazione più importante con il rapper Mac Miller dal 2016 al 2018 e successivamente una breve storia con l’attore e comico Pete Davidson.