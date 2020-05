La cattedrale del mare: numero puntate, cast, location, repliche, libro

La cattedrale del mare su Canale 5: quante puntate sono, chi sono gli attori, dove è stato girato, dove vedere le repliche

Da martedì 19 maggio va in onda su Canale 5 una nuova serie tv spagnola: La cattedrale del mare. La serie è composta in tutto da otto episodi: Mediaset ne trasmetterà due ogni martedì sera per un totale di 4 puntate. La fiction è tratta dall’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones, che racconta la nascita di una delle chiese simbolo di Barcellona: la Basilica di Santa Maria del Mar.



Sullo sfondo di una storia vera, ovvero la costruzione della famosa chiesa ma anche l’abolizione della servitù della gleba, si muove Arnau Estanyol. Una storia potente, fatta di contrasti – tra guerre e pestilenze, libertà e schiavitù, ricchezza e povertà, lealtà e vendetta, tradimenti e amore – in un mondo segnato da intolleranza religiosa, ambizione materiale e isolamento sociale. Un mix di drammatici eventi che si consumano nell’ombra dell’Inquisizione, nella Barcellona del XIV secolo.

La cattedrale del mare racconta la sofferta vita del fuggiasco Arnau Estanyol, figlio di un servo della gleba che si rifugia a Barcellona nel XIV secolo. Nonostante un inizio difficile, Arnau scalerà la piramide sociale fino ad ottenere cariche prestigiose come quella di Barone e Console del Mare. Un percorso ricco di avventure e imprevisti che andrà avanti parallelamente alla costruzione della Basilica del Mare. L’imponente edificio viene costruito dai pescatori di Barcellona nel quartiere della Ribera. Arnau contribuirà a questo importante progetto prima come bastaix, cioè come portatore di pietre, e poi finanziando gli ultimi lavori dell’edificio. Un’evoluzione vissuta tra mille vicissitudini, personali e storiche, che non mancheranno di suscitare invidie e disprezzo: l’uomo finirà infatti in balia dell’Inquisizione.

Tutti gli attori del cast de La cattedrale del mare sono spagnoli. Protagonista è Aitor Luna, che in precedenza ha recitato in altre produzioni del genere come Velvet Collecion e Valeria. Tanta tv, cinema e teatro in Spagna pure per Michelle Jenner e Pablo Derqui, che indossano rispettivamente i panni di Mar Estanyol e Joan Estanyol. Più conosciuti in Italia Jonas Berami (ex de Il Segreto ma pure ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi) che ricopre il ruolo di un garzone e Andrea Duro (ex Enriqueta della soap Il Segreto) che è invece Aledis. Ma pure Daniel Grao (Bernat Estanyol) è noto ai telespettatori italiani per la parte di Juan in Senza Identità, accanto a Megan Montaner.

La cattedrale del mare è stata girata interamente in Spagna. L’80% delle scene sono state girate in esterni e la Basilica di Santa Maria del Mar è stata appositamente ricostruita per le sequenze che ne raffigurano l’edificazione. Oltre a Barcellona, il set è stato allestito anche a: Estremadura, Madrid, Aragona, Catalogna, Castilla La Mancha, Castilla y Leon.

La cattedrale del mare è un romanzo storico scritto da Ildefonso Falcones e pubblicato nel 2006. Solo in Italia, dove è stato pubblicato dalla casa editrice Longanesi, l’opera ha totalizzato 14 ristampe. Nel 2016 è uscito un sequel del libro dal titolo Gli eredi della terra. Le repliche de La cattedrale del mare sono disponibili in streaming su Netflix e sulla piattaforma Mediasetplay.





Antonella Latilla, Gossipetv.com