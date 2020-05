Joaquin Phoenix e Rooney Mara aspettano un figlio

Rooney Mara incinta: primo figlio in arrivo per Joaquin Phoenix

Cicogna in volo per Rooney Mara e Joaquin Phoenix. Page Six, noto magazine americano, ha dato l’annuncio: entro la fine dell’estate nascerà il primo figlio della coppia di attori. Secondo i beninformati la Mara è incinta di 6 mesi e ha scelto di vivere questa gravidanza nel massimo riserbo. Com’è del resto nello stile dei due americani, che si amano dal 2016.



Al momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito ma le recenti foto di Rooney lasciano poco spazio ai dubbi. La 35enne è stata pizzicata dai paparazzi del Daily Mail in compagnia della sorella maggiore Kate e indossava una t-shirt piuttosto ampia. Quest’anno Rooney e Joaquin dovevano sposarsi ma a causa dell’emergenza Coronavirus il matrimonio è stato momentaneamente rinviato.

Rooney Mara e Joaquin Phoenix si sono conosciuti nel 2012 sul set di Her-Lei. Tra i due nasce una bella amicizia che va avanti per anni fino a quando non scoppia la passione. Succede nel 2016, sul set del film Maria Maddalena dove Joaquin indossa i panni di Gesù Cristo mentre Rooney quelli di Maria. Da quel momento non si sono più lasciati e dopo i numerosi pettegolezzi hanno cominciato ad apparire pubblicamente agli eventi mondani. Come è successo prima al Festival di Venezia e poi agli ultimi Oscar.

Joaquin Phoeniz e Rooney Mara condividono, oltre alla passione per il cinema, anche quella per le lotte ambientaliste. Nel 2018 i due sono apparsi insieme alla manifestazione organizzata in occasione della Giornata Nazionale Dei Diritti Degli Animali. Da tempo convivono negli Stati Uniti e diventeranno presto marito e moglie.





Antonella Latilla, Gossipetv.com