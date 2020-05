I Fatti Vostri, gaffe di Magalli con Roberta Morise: “Mi sono distratto”

Giancarlo Magalli commette una gaffe con Roberta Morise: “Mi sono distratto”

Nuova settimana che si apre con una nuova puntata de I Fatti Vostri con Giancarlo Magalli, Roberta Morise, Umberto Broccoli e il colonnello Morico. Si è aperta, la puntata, con una gaffe di Giancarlo Magalli che ha chiamato il colonnello Morico con il cognome della bella e brava Roberta Morise. Il conduttore si è giustificato così: “Mi sono distratto”. La gaffe è stata anticipata dai suoi complimenti a un “cast formidabile” arrivato alla quart’ultima settimana di quest’edizione de I Fatti Vostri.

A I Fatti Vostri, dopo essere stati molto dispiaciuti per una notizia che ha intristito Rai2 venerdì scorso, Giancarlo Magalli ha commesso una gaffe che ha riguardato la bella Roberta Morise. La motivazione è molto semplice, ma assai divertente; il conduttore è stato distratto da un cartello di un autore che gli faceva sapere che Gerardo compie 90 anni: “Facciamo gli auguri a Gerardo, non so chi sia, ma è come se fosse il mio migliore amico”. Nel corso della puntata spazio alle rubriche di cucina, alle previsioni del meteo, e alla curiosa storia di un orso attirato da un ristorante (rigorosamente filmato dai proprietari).

In apertura di puntata Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri ha fatto un’ammissione su questa fase due che ha rivisto la riapertura di diverse attività commerciali: “Siamo molto fase due tutti noi, ma comunque siamo sempre soli, non è cambiato niente”. Il pubblico in studio non è ancora presente e i conduttori sono costretti a lavorare in studi vuoti con solo le maestranze (dotate di guanti e mascherine).

