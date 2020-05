Giulia De Lellis nel mirino del web: i follower la accusano di essere malata. Ecco cosa è accaduto

Dopo aver condiviso una sua foto sui social, Giulia De Lellis finisce nel mirino del web. I followers la accusano di essere troppo magra e di essere malata per le diete

A finire nel mirino del web in queste ore è stata niente che meno che Giulia De Lellis. Come ben sappiamo da sempre l’amatissima influencer ci tiene particolarmente alla cura del suo corpo e ama essere sempre in ottima forma. Per questo da qualche giorno la blogger ha deciso di iniziare una nuova dieta per asciugarsi un po’, e così ha deciso di condividere con i suoi follower tutti i segreti della sua alimentazione corretta, oltre che a diversi consigli sull’allenamento fisico. Queste le sue dichiarazioni di qualche giorno fa:

“Ho iniziato la dieta perché, come vi dicevo, essendo tornata a Milano per lavoro, ho fatto delle prove per una campagna e…devo asciugarmi un po’. Diciamo che questa quarantena ci ha fatto gonfiare un po’ tutti. Poi più in là condividerò con voi la dieta per asciugarmi, anche se quella è molto molto personale”.

Tuttavia quando qualche ora fa Giulia De Lellis ha condiviso un nuovo scatto sul suo profilo Instagram è scoppiata improvvisamente la polemica. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nel mentre ha ritrovato la serenità con Andrea Damante, è finita nel mirino del web. Diversi follower hanno infatti attaccato la blogger, accusandola di essere troppo magra, e di aver bisogno di prendere qualche kg. Ma non solo! Come se non bastasse infatti alcuni utenti l’hanno anche accusata di essere malata per le diete. Questi alcuni dei commenti sui social:

“Ma sei malata?”.

“È troppo magra, e continua a fare diete e a dire di voler dimagrire“.

“Vorrei sapere perché ti vorresti asciugare”.

