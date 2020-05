Diletta Leotta: incidente con ferite

Nelle Instagram Stories la conduttrice di Radio 105 e di Dazn ha mostrato i segni di un piccolo incidente che ha avuto durante una corsetta mattutina al parco. Bellissima, super sportiva e… autoironica!

Nei filmati postati in Rete, l’anchorwoman sportiva ha scritto che la sua intenzione iniziale era quella di fare una breve corsetta al parco. Nelle immagini si vede Diletta, in tenuta sportiva e con la mascherina anti-contagio, mentre corre nei giardini del Castello Sforzesco, nel centro di Milano.

“Stava andando tutto bene”, ha commentato la conduttrice, “ma poi sono caduta!”. La Leotta ha mostrato il ginocchio sbucciato, una volta sedutasi sul prato in fase relax, e ha sorriso in camera. Nella Story la presentatrice ha aggiunto in sottofondo la sigla del cartone animato “Pollon combinaguai”.

Fortuna che, a sostenerla, e non solo durante le sue sessioni di fitness all’aperto, c’è il suo fidanzato Daniele Scardina, il pugile detto “King Toretto”. Mentre la sua bella ha ripreso nei giorni scorsi la conduzione in radio – dove un ammiratore segreto le ha fatto trovare mille rose rosse, con un biglietto in bianco – “King Toretto” è tornato ad allenarsi in palestra puntando alla sua prossima vittoria. Una è già nell’aria, ma non è sul ring: a quanto pare, infatti, la coppia sarebbe sempre più vicina a fare il grande passo.

Con la Fase 2 della pandemia da Coronavirus e la riapertura di molte attività economiche, tra i prossimi giorni e la fine di maggio, ripartirà anche la macchina organizzativa dei loro fiori d’arancio? In alcuni degli ultimi post Diletta ha espresso tutta la sua nostalgia che sente, dopo settimane di lockdown, riguardo alla sua famiglia e ai suoi amici in Sicilia, e in generale per la sua terra piena di luce e calore. Dobbiamo aspettarci future nozze tra i limoni e i gelsomini della sua isola?

