Chiara Ferragni, la reazione furiosa al gesto di Fedez: «Se li hai rotti ti ammazzo»

Le reazioni di Chiara Ferragni agli scherzi di suo marito Fedez sono notoriamente poco pacate. In una delle ultime stories l’impreditrice digitale sembrava davvero molto arrabbiata. «Se li hai rotti ti ammazzo», sono le parole dell’influencer dopo aver visto il marito lanciare sul pavimento un paio di giocattoli del piccolo Leone. La scena si svolge in bagno, mentre Chiara è in accapatoio ed è intenta a guardarsi allo specchio e probabilmente a sottoporsi a qualche trattamento di bellezza.

Il marito si affaccia sulla porta con telefonino rigorosamente in mano, parla di Jennifer Aniston vantandosi dei suoi like e getta per terra i giocattoli del figlio. «Se li hai rotti ti ammazzo», dice Chiara una prima volta. Fedez non capisce e la moglie ripete: «Se gli hai rotto questi cosi a Leo ti ammazzo». «Non li ho rotti», si difende Fedez mostrandoli successivamente integri nel video poi pubblicato.

Non è la prima volta che Ferragni reagisce così a uno scherzo di Fedez. In uno dei siparietti pubblicati durante la quarantena per divertire i followers, Chiara manda a quel paese il marito dopo un risveglio piuttosto traumatico. In uno scherzo precedente Fedez aveva appoggiato vicino alla moglie dormiente una ciocca di capelli finti, molto simili a quelli dell’influencer. Con una macchinetta per rasare i capelli ha finto di tagliarli. Lei si è svegliata di soprassalto e vedendo la ciocca accanto a lei ha sbottato: «Ti stacco il caz***». L’esternazione colorita ha fatto il giro del web.

