Stasera andrà in onda, su Rai3, il film “Fury”

Stasera Rai3 trasmette alle 21.20 “Fury”, un film drammatico di guerra del 2014, diretto da David Ayer, con Brad Pitt e Logan Lerman. La storia si svolge nell’aprile del 1945. Mentre gli Alleati sferrano l’attacco decisivo ai nazisti in Europa, un agguerrito sergente dell’esercito americano Don Collier, da tutti chiamato “Wardaddy”, guida un’unità di cinque soldati in una missione mortale dietro le linee nemiche a bordo di un carro armato Sherman (chiamato, appunto, Fury). Una missione temeraria ed eroica nel cuore della Germania nazista, ormai al collasso. In inferiorità numerica, disarmati e con una recluta giovane e inesperta nel plotone, Wardaddy e i suoi uomini dovranno ricorrere a tutto il proprio coraggio e alla propria arguzia per sopravvivere agli orrori della guerra. I quattro soldati guidati da Wardaddy sono: Boyd Swan (Shia LaBeouf), artigliere e di fatto il comandante in seconda del Fury, Norman Ellison (Logan Lerman), giovane e inesperta recluta, Trini Garcia (Michael Peña), conducente del tank, e Grady Travis (Jon Bernthal), anche lui totalmente impreparato per affrontare la situazione cui si troverà di fronte.