Domani Rai2 trasmetterà l’ultima puntata stagionale di “Quelli che il calcio”

Domenica 19 maggio termina la stagione di “Quelli che il Calcio”, anche in questa puntata in versione “Quelli che aspettano… il Giro d’Italia”, in onda dalle 14:00 alle 15:00 su Rai2 e in simulcast su Radio2, per accompagnare l’attesa della Corsa Rosa, sempre con la conduzione di Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Federico Russo è in collegamento da Tel Aviv, dove ha presentato l’Eurovision Song Contest, per raccontare in studio l’atmosfera che si respira il giorno seguente la finale della competizione internazionale che ha visto sfidarsi 41 nazioni, con Mahmood a rappresentare l’Italia con il brano “Soldi”.

Al grande tavolo siedono invece la showgirl Melissa Satta e la giornalista Francesca Brienza, il campione del mondo Fulvio Collovati, la leggenda del tennis Adriano Panatta, l’ex calciatore e commentatore Massimo Mauro, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin e il giornalista Giorgio Terruzzi.

Tanto divertimento con i comici di “Quelli che il Calcio”: Ubaldo Pantaniinterpreta l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, Brenda Lodigianiconclude il musical La Bisaccia Incantata nelle vesti della ballerina Renella, Toni Bonji si posiziona alla postazione tecnica nei panni del commentatore nonsense Paride Coccio e Antonio Ornano è Folco Maria Brandauer che farà incursioni al Pub per raccontare i suoi spassosi aneddoti sportivi.

Questa settimana al Pub di Corso Sempione c’è Francesco Mandelliaccompagnato dal comico Herbert Ballerina, dall’ex ciclista Dino Zandegùe dalla cholita Giulia Coppini. Al Salottino TV Rocco Tanica e la showgirl Elisabetta Gregoraci commentano il meglio e il peggio della programmazione televisiva, Melissa Greta Marchetto alla postazione web propone i contributi video più irriverenti sull’attualità, mentre Mimmo Magistroni si reca a Mortara (PV) per realizzare la moviola dei gol della Serie A in compagnia i giovani calciatori del paese.

In studio i Jaspers, resident band di “Quelli che il Calcio”, cantano“L’Happiness”, brano realizzato in featuring con Luca e Paolo, in radio da venerdì 17 maggio, contenuto nel loro ultimo album “Non ce ne frega niente”, edito da Talking Cat e distribuito da Universal.

Emanuele Dotto segue il Giro d’Italia in diretta itinerante per riportare in studio tutte le novità, mentre Davide Cassani, ex ciclista e commentatore, è a San Marino dove si conclude la tappa. Dallo stadio per l’anticipo di Serie A delle 12:30 tra Chievo – Sampdoria ci sono l’ex ciclista Damiano Cunego, in libreria con l’autobiografia “Purosangue”, e il leggendario telecronista Bruno Pizzul.

Quelli che… a Radio2 prosegue il simulcast con il duo Tamara Donà e Andrea Santonastaso, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 e raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.