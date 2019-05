Ambizioni da influencer: la regina Elisabetta cerca un social media manager

Ebbene sì, a Buckingham Palace assumono un esperto di comunicazione digitale al quale affidare la gestione degli account reali: richieste creatività e lungimiranza. Lo stipendio? Circa 44mila euro l’anno

AAA cercasi. La regina Elisabetta, 93 anni compiuti il mese scorso, è a caccia di un social media manager al quale affidare la gestione degli account reali. Secondo quanto riporta People, infatti, a Buckingham Palace avrebbero deciso di pubblicare questo singolare annuncio di lavoro per assumere a corte un esperto di comunicazione digitale, capace di stupire i follower ma al tempo stesso fornirgli una descrizione puntale dei principali appuntamenti al quale partecipano gli Windsor.

«Sia che si tratti di visite di stato, cerimonie di premiazione o feste di fidanzamento, vogliamo assicurarci che i nostri canali digitali suscitino interesse e raggiungano sempre più persone». D’altronde, come recita la parte in grassetto dell’annuncio, il candidato deve essere consapevole che «i post saranno visualizzati da milioni di utenti». Tradotto, significa che è richiesta una grande esperienza nel settore e prima di premere sul tasto «pubblica» è necessario contare fino a dieci.

Insomma, gaffe non saranno tollerate. Come quella di qualche giorno fa, quando sul sito ufficiale della corona britannica è apparso il profilo del primogenito di Harry e Meghan, ma la didascalia recitava «figlio di William e Kate». Uno scivolone clamoroso che potrebbe essere costato il posto al precedente responsabile della comunicazione digitale, o semplicemente potrebbe aver indotto Buckingham Palace a inserire nel proprio organico una figura specifica con determinate competenze.

«Deve avere lo sguardo rivolto al futuro ed essere in grado di dirigere la comunicazione digitale sulla base di analisi ed esplorazione di nuove tecnologie», si legge ancora nella job description. «Inoltre deve essere creativo, con abilità sia nel campo dei video che della fotografia, oltre a buone doti di scrittura per la stesura di contenuti per il nuovo sito. L’obiettivo», conclude, «è trovare modi innovativi per mantenere viva sul palcoscenico mondiale la presenza della regina».

Che due mesi fa, dal Museo della scienza di Londra, ha pubblicato il suo primo post su Instagram. Ora cerca una persona che le dia una mano con le piattaforme social: circa 44mila euro l’anno lo stipendio con 33 giorni di ferie, oltre al pranzo, l’accesso a Palazzo, eventuali corsi di aggiornamento e un contributo del 15% del datore di lavoro al programma pensionistico. Una valanga di curriculum sono già stati recapitati a Buckingham Palace, ma la selezione – ovviamente – sarà durissima.

D’altronde non possono mica dare le password dei profili reali al primo che passa.

Nicola Bambini, Vanity Fair