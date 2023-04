“Uomini e Donne”, Paola Ruocco respinge Remo e scatena la polemica in studio

La dama interrompe la frequentazione con il cavaliere, ma Gianni Sperti non ci sta…

A “Uomini e Donne” la frequentazione tra Paola Ruocco e Remo è già al copolinea. Nella puntata andata in onda lunedì 17 aprile, la dama del trono over scatena l’indignazione degli opinionisti e del parterre in studio dopo aver rivelato di non voler vedere più il cavaliere, arrivato al trono over proprio per lei. Paola racconta di aver preso questa decisione perché non si ritiene soddisfatta del corteggiamento di Remo che le avrebbe parlato, quasi sempre, solo del figlio. Le considerazioni della dama, però, scatenano una forte polemica da parte di Gianni Sperti e non solo.

La decisione di Paola – Dopo solo un appuntamento, la dama decide che Remo non è l’uomo per lei. La decisione arriva dopo solo una cena durante la quale, Paola non si è sentita corteggiata come avrebbe voluto. La dama racconta di aver ascoltato spesso i racconti di Remo sul figlio. Dopo poco, il cavaliere racconta in studio dei problemi del figlio e rivela che, per questo motivo, spesso sentirebbe l’ex compagna. Tutte queste ragioni avrebbero spinto la dama a interrompere la conoscenza col cavaliere.

La reazione di Gianni Sperti – Le ragioni di Paola non convincono Gianni Sperti che attacca duramente la dama. “Remo è un ragazzo rispettabilissimo che, tra l’altro, ha tutti i pregi che un uomo dovrebbe avere. È un uomo che si occupa del figlio. Non ti è mai piaciuto. Stai cercando altro“. Con queste parole l’opinionista si schiera dalla parte di Remo. Ma Sperti non è l’unico a pensarla così, insieme a lui anche Armando e Cristina difendono il cavaliere e accusano la dama di essere inopportuna e poco sensibile. Paola, attaccata su più fronti, rivela che lascerà la trasmissione a causa delle critiche che, spesso e in più occasioni, le sono stata rivolte.