Rosa Chemical debutta in concerto tra messaggi importanti e tanto divertimento

Un astro della musica pronto a brillare sempre di più. Rosa Chemical ha ormai ampiamente dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare uno dei grandi nomi del futuro. Consapevolezza, sicurezza, energia e tanto carisma, la sua ascesa è iniziata

Rosa Chemical ha fatto il suo debutto in tour. L’artista rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo ha dato il via alla tournée con il primo dei tre concerti sold out, su un totale di quattro appuntamenti, previsti ai Magazzini Generali di Milano. Nel corso della serata il cantante ha ripercorso la carriera che lo ha portato a diventare uno dei nomi più amati dal pubblico giovane. Spazio anche alla realizzazione di un’opera d’arte per beneficienza e a un monologo sull’importanza di essere sé stessi.

ROSA CHEMICAL, AL VIA LA SUA ASCESA MUSICALE

Rosa Chemical ha raccontato entusiasta davanti a centinaia di persone: “Questo è il primo concerto della mia vita, non ho mai fatto un concerto prima, sono molto emozionato”. Le aspettative erano alte, il risultato ancora più straordinario. L’artista ha confezionato uno show che non ha mai perso ritmo tra emozioni, divertimento, messaggi e tanto ballo. Attenzione anche agli outfit, ben tre quelli sfoggiati sul palco: dal primo argentato al secondo di pelle nera fino al terzo, quasi un omaggio a Britney Spears in …Baby One More Time.

La scaletta della serata è stata aperta da Polka 3 e chiusa con il bis di Made in Italy, tra le canzoni Paradiso, Fantasmi, Londra e Non è normale. Sul palco con Rosa Chemical soltanto due musiciste e altrettante performer di pole dance. Proposte le cover di Comincia tu e America, rispettivamente presentate al Teatro Ariston nel 2022 con Tananai e nel 2023 con Rose Villain. Omaggio a Cesare Cremonini, il cantante preferito di Rosa Chemical, con 50 Special.

Spazio a un monologo, Rosa Chemical ha ricordato l’importanza di essere sé stessi: “Io l’ho provato sulla mia pelle, se reagirete con apertura ed educazione a chi ancora non ha capito dove sta andando il nuovo mondo libero sarete voi i veri vincitori perché alla fine queste persone sono infelici che tremano di fronte a un cambiamento a cui non sanno reagire e credetemi che alla fine sarà tutto bellissimo, ne sarà valsa la pena”. Infine, il cantante ha realizzato un’opera che sarà messa all’asta e cui i proventi andranno in beneficienza.