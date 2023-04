Paulina Porizkova, la top model senza veli su Instagram a 58 anni: “Il meglio deve venire”

Coperta soltanto da un lenzuolo e da un peluche, la modella ha celebrato il suo ultimo compleanno con un post che ha ricevuto l’approvazione di molti fan: bene non aver paura dell’età che avanza. Dall’infanzia tra Cecoslovacchia e Svezia alle passerelle, dal piccolo al grande schermo: ecco chi è Paulina Porizkova

“Inizio i miei 58 anni senza niente se non del sole e un sorriso”. Paulina Porizkova, top model cecoslovacca salita alla ribalta negli anni ’80, ha festeggiato il suo ultimo compleanno con un post su Instagram in cui si mostra – quasi – senza veli, coperta soltanto dalle lenzuola del suo letto e da un peluche. La foto è stata pubblicata ormai una settimana fa, ma continua a far parlare: in molti applaudono Porizkova per non aver paura dell’età che avanza. Dal post sembra comunque chiaro che la modella guarda con positività al futuro: la speranza, scrive, “è che il meglio debba ancora venire”, aggiungendo di avere soltanto gratitudine “per tutto quello che mi ha portato fin qui”. Poi sbucano due hashtag ironici: #betweenjloandbettywhite (tra Jennifer Lopez e Betty White) e #greypride (l’orgoglio del grigio, in riferimento al suo colore di capelli naturale sfoggiato nella foto).

IL CINEMA E LA TELEVISIONE

Nel 1987 Porizkova debutta anche sul grande schermo. Il primo film è Anna, con la regia di Yurek Bogayevicz. Il successo come attrice arriva però nel 1989, quando recita al fianco di Tom Sellek in Alibi seducente, di Bruce Beresford. Nel 1992 la si vede invece ne Il valzer del pesce freccia di Emir Kusturica. Mentre prosegue la sua carriera al cinema – nel 2002 è con Al Pacino e Kim Basinger in People I Know – nel nuovo millennio Porizkova lavora anche in televisione: tra il 2008 e il 2009 è giudice nel reality show America’s Next Top Model e nel 2010 partecipa alla serie tv Desperate Housewives. Ha scritto anche due libri, il romanzo A Model Summer, che racconta le esperienze di una modella quindicenne, e il libro per bambini The Adventures of Ralphie the Roach.