Nicolas Cage ha mangiato scarafaggi in un film: “Non lo farò mai più”

L’attore Premio Oscar, che per la commedia del 1988 Stress da Vampiro aveva ingerito due insetti vivi, non ripeterà l’esperienza sul set di Renfield ma confida in tale genere di alimentazione per risolvere un’emergenza mondiale

“Non lo farò mai più”. Nicolas Cage non ha dubbi: dopo aver mangiato due scarafaggi durante le riprese della commedia del 1988 Stress da Vampiro, non ripeterà l’esperienza: “Mi dispiace di averlo fatto”. Nel film l’attore Premio Oscar interpreta lo yuppie Peter Loew, che dopo aver ricevuto un morso sul collo durante il primo rapporto d’amore con la conturbante Rachel (interpretata dalla star di Flashdance Jennifer Beals) si convince di essere diventato un vampiro. Come riportato da Yahoo Entertainment, originariamente la sceneggiatura prevedeva che Cage inghiottisse un uovo crudo, ma l’attore ha insistito che l’ordinario cibo fosse sostituito con uno scarafaggio perché, come ha commentato nel DVD della pellicola, “l’ho vista come una decisione aziendale perché quando le persone vedono lo scarafaggio entrare nella mia bocca…reagiscono davvero”. Il regista Robert Bierman ha premiato l’impegno del protagonista nell’intrattenere il pubblico con l’assaggio di un secondo scarafaggio, anche se Cage ha sospettato che la prima ripresa fosse buona sin dall’inizio: “Ho mangiato [scarafaggi] due volte perché il regista l’ha fatto per scherzo”.

ALTRO VAMPIRO, ALTRO INSETTO

Nella nuova commedia horror Renfield, nella quale Cage interpreta il Conte Dracula, il co-protagonista Nicholas Hoult, che interpreta il fedele servitore del Principe delle Tenebre R.M. Renfield, divora scarafaggi ma, stavolta, non reali. “Gli scarafaggi che ho dovuto mangiare erano caramello” ha raccontato la star di Mad Max: Fury Road. “Ho mangiato anche grilli che erano davvero deliziosi; erano aromatizzati al sale e all’aceto o affumicati al barbecue”. Cage ha aggiunto: “[Nicholas] ha mangiato un insetto della patata, quindi l’ha portato ad un altro livello. [Gli insetti della patata] sono terrificanti per me, così come gli scarafaggi”. Hoult non ha particolarmente apprezzato il gusto: “Non era buono” ha detto. “Non si asciugava così bene, e ogni morso sapeva di insetto”. Anche se Cage non mangerà più insetti sul set, l’attore è convinto che una simile abitudine potrebbe risolvere problemi a livello mondiale: “Se tu potessi liberarti della tua paura, della tua fobia di mangiare insetti, potresti risolvere la fame mondiale. Alte proteine, nessun grasso, eccellenti sostanze nutritive, abbondanza. Sono dappertutto! Ma no – non succederà”.