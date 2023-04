Luca Salatino e Soraia si sono lasciati: “Tra noi è finita, chiediamo rispetto”

L’ex tronista lo ha annunciato con una storia su Instagram, lei invece tace

Luca Salatino e Soraia si sono lasciati. Ad annunciarlo sui social è l’ex tronista che recentemente abbiamo visto nella Casa del “Grande Fratello Vip“. “Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento”, scrive così in un breve messaggio su Instagram. I fan più attenti lo sapevano, già a Pasqua la coppia aveva trascorso le festività separatamente.

Quando aveva abbandonato il GfVip

L’ex tronista aveva abbandonato la sua avventura nella Casa del “Grande Fratello Vip” proprio perché gli mancava la fidanzata Soraia e più volte aveva pianto. Tanto che quando la compagna era entrata a fargli una sorpresa lo aveva spronato mettendolo di fronte a una scelta difficile: cambiare atteggiamento o uscire subito per tornare da lei: “Basta lacrime o esci”. Luca prima decise di rimanere e poi di abbandonare il gioco.

La crisi dopo i progetti

Sembrava che tra i due andasse a gonfie vele tanto che Soraia gli è stata vicino dopo l’intervento chirurgico alla schiena. Non solo, i due non hanno mai nascosto la volontà di andare a vivere insieme. Un progetto di cui hanno parlato più volte. Qualche settimana fa sono arrivate invece le prime voci di crisi, anche se il motivo è ancora top secret. I due hanno trascorso la Pasqua separatamente, un particolare che non è sfuggito ai follower. Fino alla ufficializzazione della fine della storia d’amore da parte di Salatino con una Instagram Stories. Soraia nel frattempo si è chiusa nel suo silenzio,

La scelta a Uomini e Donne

Il 22 maggio del 2022 c’era stata la scelta a “Uomini e Donne”. Luca Salatino tra Lilli e Soraia ha scelto quest’ultima. “Abbiamo iniziato il percorso tra risate e imbarazzo e, fino ad un certo punto, è stato un continuo crescendo – ha detto il tronista -. Poi qualcosa è cambiato. Non era più un sorriso spensierato, ma con paure e con ansie”. Salatino ha poi concluso: “Sentirti lontana mi ha fatto capire quanto mi mancava sentirti vicina, quanto mi mancavano gli abbracci e i baci. Vorrei che ci fossero tanti tramonti insieme”.