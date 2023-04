Film stasera in TV da non perdere martedì 18 aprile 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 18 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

I migliori giorni, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Cast corale per una commedia diretta da Edoardo Leo e Massimiliano Bruno. Quattro diversi episodi dedicati alle festività.

Una pallottola spuntata 2 ½ – L’odore della paura, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel della famosa commedia con Leslie Nielsen nei panni di un imbranato ispettore.

FILM DOCUMENTARIO DA VEDERE STASERA IN TV

Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Documentario Sky Original sulla carriera del grande regista italiano.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Sleepers, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Robert De Niro, Brad Pitt e Dustin Hoffman in un dramma giudiziario. Quattro giovani amici subiscono il sadismo degli agenti di un riformatorio.

Coda – I segni del cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Una ragazza udente in mezzo a una famiglia di sordomuti sogna un futuro nel mondo del canto.

Per niente al mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Guido Caprino interpreta uno che viene incarcerato con l’accusa di associazione a delinquere.

Un’ombra sulla verità, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

La vendita di una cantina a un uomo solo all’apparenza tranquillo turberà la vita di una famiglia parigina.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

La furia dei titani, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sequel di “Scontro tra titani”, sempre con protagonisti Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes.

Operation Fortune, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Jason Statham e Hugh Grant in un film di Guy Ritchie. Una spia recluta una star di Hollywood per una missione sotto copertura.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Everest, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jake Gyllenhaal in un film emozionante ispirato a una storia vera. Alcune persone cercano di scalare la montagna più alta della Terra.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Duplicity, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Clive Owen e Julia Roberts in una commedia da spionaggio. Due spie industriali uniscono i loro intenti per impadronirsi di alcuni segreti.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ore 21:25 su Rai 1

Nuova stagione della serie televisiva con Valentina Scalera, Massimiliano Gallo e Carlo Buccirosso.

Dalla strada al palco, ore 21:20 su Rai 2

Nuovo talent show che offre la possibilità agli artisti di strada di esibirsi in televisione.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4

Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Napoli-Milan, ore 21:00 su Canale 5

Gara di ritorno del derby italiano di Champions League tra le squadre di Spalletti e Pioli.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7

Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Quattro matrimoni, ore 21:30 su TV8

Format tv in cui quattro spose vengono messe l’una contro l’altra nel giorno del matrimonio.

Il professor Cenerentolo, ore 21:25 su Nove

Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti in una commedia. Una ragazza scambia un detenuto per un operatore culturale ma lui deve tornare in gabbia entro la mezzanotte.