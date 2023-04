Cristina Scuccia sbarca a “L’Isola dei Famosi”: “La mia rinascita, ma mi vedrete anche arrabbiata…”

La cantante è sbarcata in Honduras e a Ilary Blasi ha raccontato cosa si aspetta da questa avventura

Cristina Scuccia sbarca ufficialmente tra le naufraghe de “L’Isola dei Famosi” 2023. L’ormai ex Suor Cristina nella sua presentazione parla della sua nuova avventura in Honduras come di “Una rinascita”. “Sentivo che l’abito non mi permetteva più quel processo evolutivo”, ha spiegato prima di tuffarsi dall’elicottero. E ancora “Credo sia importante vivere la vita pienamente, la vita è un dono, questa è una esperienza di condivisone e di coraggio, se posso essere di aiuto a qualcuno ho già vinto. Ma penso che mi vedrete anche arrabbiata”, spiega Scuccia. “Hai mai pensato chi te lo ha fato fare?”, le chiede Ilary Blasi.

“Sì, fino a un secondo fa… ho tante paure, la paura non è compagna della luce e quindi prenderò di petto le mie paure”, è stata la risposta di Cristina. In studio, a sostenerla, c’è la madre Lina: “Credo che non sia il primo salto nel vuoto che fa questo. Essendo una persona determinata, non ci ha pensato e si è buttata”. E rivela come ha affrontato la notizia della sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi: “Le ho detto che non potevo far altro che accompagnarla e rispettare la sua scelta”.

Cristina Scuccia, la scelta sul bikini a “L’Isola dei Famosi” – Come aveva svelato a “Verissimo”, la concorrente non ha indossato il bikini ma un costume intero con dei pantaloncini. “Non volevo urtare la sensibilità di nessuno – aveva raccontato -. Sarà una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuto in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Ho deciso di indossare dei pantaloncini principalmente perché non mi sentivo pronta io”.