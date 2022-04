The Batman, la versione Home Video conterrà la scena inedita con Joker

Stando a quanto riportato dal magazine Collider, la versione Blu-ray del film conterrà una scena con protagonisti Batman e Joker, interpretati rispettivamente da Robert Pattinson e Barry Keoghan

Contenuti inediti nell’uscita Blu-ray della pellicola diretta da Matt Reeves. Collider ha rivelato in esclusiva alcuni dettagli riguardanti la nuova versione del film The Batman.

THE BATMAN, LA SCENA INEDITA

The Batman è senza ombra di dubbio uno dei grandi successi cinematografici dell’anno grazie a un incasso di oltre 700.000.000 di dollari al botteghino internazionale che gli hanno permesso di conquistare il primo posto nella classifica dei film più visti nel 2022.

Nelle scorse ore Collider ha annunciato in esclusiva la presenza di immagini inedite nella versione Blu-ray del film; la scena in questione avrà come protagonisti Batman e Joker, quest’ultimo interpretato da Barry Keoghan.

Stando sempre a quanto riportato dal magazine, la versione Blu-ray del film arriverà sul mercato tra poche settimane, più precisamente il 24 maggio.

THE BATMAN, I PRIMI DIECI MINUTI DEL FILM SU YOUTUBE

Ne frattempo Warner Bros. Italia ha reso disponibile l’inizio della pellicola, per la precisione i primi dieci minuti, su YouTube.

The Batman può contare su un nutrito cast di volti del cinema, tra i quali Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell. FOTOGALLERY