Piatto ricco per Tommaso Zorzi: cambio manager e ufficio stampa, nuovi impegni e l’incontro con Sonia Bruganelli

Tommaso Zorzi, in vista dei numerosi impegni televisivi, avrebbe cambiato numerosi aspetti del “dietro le quinte”, così come svela Dagospia che ci parla di un cambio manager e ufficio stampa.

Piatto ricco per Tommaso Zorzi: cambio manager e ufficio stampa

Continua la svolta radical chic per Tommaso Zorzi, fresco di passaggio da Beppe Caschetto ha affidato la sua comunicazione alla Zebaki di Pamela Maffioli.

Lo scorso gennaio una scelta simile era stata fatta anche da Stefano De Martino, sempre come scriveva Giuseppe Candela:

Dopo il cambio di management (da Presta a Caschetto) Stefano De Martino, ballerino aspirante conduttore, ha deciso di dare una svolta radical chic anche alla sua comunicazione affidandosi alla Zebaki di Pamela Maffioli.

Giusto per dirvene una, basta digitare su Google il nome di Beppe Caschetto e tra la prima voce si legge:



Oggi è l’agente di tutti quelli che contano davvero sul piccolo schermo.

Tra i nuovi impegni di Zorzi, anche l’appuntamento con i “Libri di Sonia”, così come ha svelato Sonia Bruganelli intervistato dal buon Francesco Fredella su RTL 102.5:

Ci sarà Manila Nazzaro, Tommaso Zorzi, Andrea Casalino (già intervistato ieri, ndr) ce ne stanno molti che vengono dal Grande Fratello quindi sarà un I Libri di Sonia speciale Grande Fratello.

Non dimentichiamoci la seconda stagione di Drag Race Italia ed altri due programmi.

Nel dettaglio, prenderanno il via The Great Sewing Bee (format originale targato Love Productions) che sarà adattato nella versione italiana con il titolo Tailor Made – Chi ha la stoffa? e This is MY House (format originale targato Expectation) che sarà adattato nella versione italiana con il titolo Questa è casa mia.

In ultimo, ma non per importanza, la pubblicazione del secondo libro “Parole per noi due”.