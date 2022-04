Argentina in primo piano a ‘L’Italia con voi’ sulla Rai

Lezioni d’Italiano con Paola Mondani

La comunità italiana in Argentina, una delle più antiche e numerose: a “L’Italia con Voi”, in onda su Rai Italia, Monica Marangoni si collegherà con Fabrizio Lucentini, Ambasciatore Italiano a Buenos Aires; Ernestina Dalla Corte Lucio, con le sue storie “dalla fine del mondo”; e Mariano Andres Russo, da Biccari, Foggia, discendente di emigranti italiani in Argentina ritornato in Italia, insieme alla moglie argentina Claudia Maldonado. Tra i temi della puntata l’infodemia, fenomeno cresciuto durante la pandemia e oggetto di studi e ricerche anche da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità? Lo spiegheranno Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Monia Azzolini dell’Osservatorio di Pavia. All’“infodemia” e ai termini collegati sarà dedicata anche la lezione d’italiano della linguista Paola Mondani.



Seguirà l’appuntamento settimanale con la moda di Fabiana Giacomotti, che ospiterà Caterina Crepax, artigiana della carta, in collegamento da Homo Faber, l’evento internazionale dedicato all’alto artigianato, e Giuseppe Rossi, direttore generale di Pineider, storica azienda fiorentina.



Infine, un omaggio a Renato Rascel, cantante, autore e interprete raffinato del Novecento, con suo figlio Cesare Ranucci Rascel e la giornalista Elisabetta Castiglioni, autrice della sua biografia.



Per le “Storie dal Mondo”, infine, in Argentina per conoscere Elisabetta Riva che dirige il Coliseo, teatro da 1800 posti di proprietà dello stato italiano a Buenos Aires. In Sudafrica, invece, l’incontro Tommaso Fiscaletti, un fotografo a Cape Town. NEW YORK/TORONTO martedì 19 aprile h18.30; LOS ANGELES martedì 19 aprile h15.30; BUENOS AIRES/ SAN PAOLO martedì 19 aprile h19.30; SYDNEY martedì 19 aprile h17.45; PECHINO/PERTH martedì 19 aprile h15.45; JOHANNESBURG martedì 19 aprile h14.00.