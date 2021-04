Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono già lasciati

Il Cavaliere e la Dama si erano scelti un mese fa nel dating show condotto da Maria De Filippi

Tutto lascia pensare che Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si siano già lasciati. Ebbene sì, è passato appena un mese da quando la Dama e il Cavaliere hanno lasciato Uomini e Donne ma la storia sarebbe (già) giunta al capolinea. L’indizio arriva dai profili social della donna.

Mentre infatti fino a qualche tempo fa i due si mostravano felici e innamorati su Instagram (visto che hanno trascorso la quarantena insieme), adesso la coppia appare ‘scoppiata’: nessuna Stories a due, né dediche d’amore. Ma è soprattutto un altro dettaglio a suggerire che il legame sia giunto al capolinea, ovvero la decisione di Roberta di cancellare dal suo profilo tutti gli scatti che aveva condiviso insieme al suo lui.

L’addio – se confermato dai diretti interessati – arriva a quaranta giorni dalla promessa d’amore celebrata il nove marzo scorso in tv. Tra loro la storia è sempre stata un po’ turbolenta, tanto che la decisione di riprovarci aveva stupito il pubblico del dating show di Canale 5. In queste settimane, inoltre, si sono rincorse indiscrezioni sul fatto che i due facessero coppia per finta, ovvero unicamente per avere un ritorno mediatico. Ad avanzare l’ipotesi è un ex corteggiatore dello show. Solo pettegolezzi o c’era un fondo di verità?

Certo è che, proprio in questi giorni, ad essere tornata a Uomini e Donne è Ida Platano, ex di Riccardo. E, in rete, c’è già chi sospetta che l’uomo sarebbe pronto a tornare a corteggiare la ex…

today.it