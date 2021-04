Netflix ordina tre nuove serie tv spagnole

I drama Intimidad, Baruca e Si lo hubiera sabido si aggiungeranno presto all’offerta del servizio di streaming.

La casa di carta era solo l’inizio. Il successo che la serialità spagnola sta continuando a riscuotere su Netflix e in giro per la tv ha incoraggiato il servizio di video in streaming a nuovi investimenti nel Paese che tra le altre belle storie ci ha donato Elite, Le ragazze del centralino, Il caos dopo di te, Toy Boy, Valeria e la più recente Sky Rojo. A tutte queste si aggiungeranno nei prossimi mesi i nuovi drama Intimidad, Baruca e Si lo hubiera sabido.

Intimidad, Baruca e Si lo hubiera sabido: Le nuove serie spagnole di Netflix

Creata dalla stessa Verónica Fernández di H – Helena con Laura Sarmiento, Intimidad (Intimacy nella versione internazionale) racconta la storia di quattro donne costrette a muoversi lungo una linea sottile tra vita pubblica e privata quando un video intimo – di fatto un sex tape – che ritrae un politico con un futuro promettente diventa pubblico.

Baruca è un action drama di sei episodi creato da Victor Sierra e Xosé Morais, con Óscar Pedraza alla regia. Ambientata nel carcere psichiatrico Monte Baruca la vigilia di Natale, la storia ruota attorno a un gruppo di uomini armati che circondano il complesso e interrompono ogni comunicazione con il mondo esterno con l’obiettivo di catturare Simón Lago, un pericoloso serial killer. Se solo il direttore della prigione fosse disposto a consegnarglielo. Il cast della serie include Alberto Ammann (Narcos: Messico, nella foto) e Luis Callejo (Vis a vis).

Si lo hubiera sabido (If Only nella versione internazionale) è una creazione dello sceneggiatore turco Ece Yörenç adattata da Irma Correa e segue Megan Montaner (Velvet Collection) nei panni di Emma, una trentenne insoddisfatta della sua relazione ormai decennale con Nando, così come delle loro dinamiche familiari, motivi per i quali sente che la sua vita abbia perso di ogni significato. Quando un’anomalia temporale la rimanda indietro nel tempo, intrappolata nel corpo di una ventenne, Emma ha la possibilità di riconsiderare chi vuole diventare.

