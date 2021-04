Enula a Verissimo: perché dipinge il corpo e cos’è successo dopo Amici

La cantante della 20esima edizione si è raccontata in una intervista con Silvia Toffanin, la prima dopo la sua eliminazione al Serale

Enula sarà ospite a Verissimo domani, sabato 17 aprile 2021. Anche domani quindi i suoi fan potranno vederla in televisione, pure se non sarà in prima serata. Dopo tanti mesi, domani sera sarà la prima puntata senza Enula ad Amici di Maria De Filippi e per i fan è ancora difficile accettarlo. La cantante piaceva tanto al pubblico, ma è opinione diffusa che al Serale non sia riuscita a venire fuori del tutto. Una crisi simile a quella che sta vivendo Aka7even, che però alla fine riesce a convincere i giudici e a salvarsi. Con grande piacere del popolo dei social che lo sostiene.

Per Enula non c’è stato niente da fare, ha perso al ballottaggio sabato scorso e non le è stata concessa un’altra possibilità. Nel momento dell’eliminazione, Enula ha ammesso di avere paura di tornare alla vita reale. Cosa sarà successo allora dopo Amici 2021? I fan si erano tranquillizzati già vedendola ritornare sui social più serena, ma oggi è arrivata la conferma del fatto che non è stato spaventoso come temeva. A Silvia Toffanin ha raccontato:

“Ho avuto paura, non sapevo cosa avrei trovato fuori dalla scuola. Però, quando ho rivisto il mondo ho capito che mi era mancato. Mi sento anche coccolata dalle persone che incontro per strada, che mi danno un sostegno incredibile”

Enula ha raccontato che il ritorno alla realtà è stato impegnativo come immaginava. Dopo aver vissuto in una bolla e in un mondo magico, come lo aveva dipinto lei, ci vuole un po’ per ritrovare l’equilibrio. Infatti la cantante lo sta ancora ritrovando. Naturalmente ha detto che sarà per sempre grata per questa esperienza, per lei è stato tutto bellissimo e porterà tutto con sé di Amici. Enula a Verissimo ha parlato anche del rapporto speciale che ha con sua madre, che è fiera di lei. Le è mancata molto.

Ma l’intervista a Verissimo di Enula è stata anche l’occasione per parlare dei suoi colori sul corpo e sul viso. Le piace davvero tanto giocare con i colori e lo ha spiegato anche alla Toffanin:

“I colori per me hanno sempre rappresentato una protezione. Fin da quando ero piccola mi dipingevo parti del corpo. All’inizio mi vergognavo, poi ho sentito che potevo farlo anche fuori casa, così sono riuscita ad essere me stessa”.

Usa i colori per esprimere il mondo artistico che ha dentro di sé, un mondo che temeva non venisse compreso dal pubblico. Invece dopo l’eliminazione al Serale di Amici 20, Enula ha potuto toccare con mano e vedere con i suoi occhi tutto l’affetto che la circonda. Di sicuro è stata una delle più sostenute di questa edizione, ma è evidente che non sia riuscita a convincere, al contrario, i giudici del Serale.