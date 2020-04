Martina Luchena, ex UeD, su Jeremias Rodriguez: ‘Gli voglio bene, ma siamo solo amici’

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è raccontata a ‘Chi sta a casa’. La giovane ha smentito il flirt con il fratello di Belen Rodriguez.

Martina Luchena ha rilasciato un’intervista per ‘Chi sta a casa’. L’ex protagonista di Uomini e donne ha parlato di come sta trascorrendo questo periodo di permanenza in casa. In seguito ha smentito una volta per tutte i pettegolezzi sul presunto flirt con Jeremias Rodriguez. Infine la giovane ha voluto fare un ringraziamento speciale a Maria De Filippi.

La prima domanda alla quale ha risposto l’influencer riguarda il momento di difficoltà, che sta vivendo il nostro Paese: “Come sta passando la quarantena Martina?” La diretta interessata ha spiegato di essere a casa con la sua famiglia.



Sebbene in questo momento bisogna stare a casa, la giovane sta portando avanti alcuni suoi progetti di lavoro. Inoltre dedica del tempo agli allenamenti e sta studiando.

Martina e Jeremias: non hanno mai avuto una storia

Terminata la relazione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé, alcune voci di rumors avevano notato una certa vicinanza tra il più piccolo di casa Rodriguez e Martina Luchena. In seguito ai numerosi pettegolezzi, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte.

A ‘Chi sta a casa’ Martina Luchena ha smentito categoricamente di avere avuto una storia con Jeremias Rodriguez. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato, che lei e Cecilia sono molto amiche: “Siamo caratterialmente molto simili”. La Luchena ha puntualizzato che non vede spesso la fidanzata di Ignazio Moser, ma quando si riuniscono è come se non fosse mai passato del tempo. Vedendo uscire Martina nella stessa compagnia dei Rodriguez, alcuni hanno creato delle fantasie.

Dunque, la Luchena ha tagliato corto sull’argomento con la speranza di mettere a tacere il gossip: “Jeremias è un bravissimo ragazzo. Gli voglio bene, ma siamo solo amici”.

A questo punto tutti coloro che già pensavano ad una liaison tra i due giovani dovranno mettersi l’anima in pace.

Nel salotto virtuale di ‘Chi sta a casa’ Martina Luchena ha ricordato come è iniziata la sua avventura a Uomini e Donne.



Ad iscriverla al dating per un incontro al buio è stata proprio sua mamma. Quest’ultima stanca di vederla soffrire per il suo ex fidanzato, l’ha iscritta al programma di Canale 5.

Martina prima di concludere l’intervista ha speso delle parole d’affetto per Maria De Filippi. Secondo l’ex corteggiatrice, la conduttrice Mediaset dà una grandissima opportunità ai giovani. Tuttavia sta ai ragazzi sfruttare al meglio quel ‘trampolino di lancio’. La Luchena deve molto a Maria De Filippi: grazie alla conduttrice è riuscita a trasformare il suo lavoro in un vero e proprio stile di vita.

