Kate Middleton, rapporto freddo con le «sorellastre» Eugenie e Beatrice di York?

I dubbi nati da una buffa foto delle principesse di casa York che guardano in maniera strana la duchessa di Cambridge: secondo alcuni tabloid si sarebbero sentite offuscate dalla futura regina consorte…

Britain’s Princess Beatrice of York (L), Britain’s Princess Eugenie of York (2nd L), Britain’s Catherine, Duchess of Cambridge (C), Britain’s Prince William, Duke of Cambridge (3rd R), Britain’s Queen Elizabeth II (2nd R) and Britain’s Prince Philip, Duke of Edinburgh (R) arrive to greet guests attending a garden party at Buckingham Palace in London on May 24, 2016. / AFP / POOL / John Stillwell (Photo credit should read JOHN STILLWELL/AFP via Getty Images)

A gettare l’ipotesi sul tavolo nel 2016 è stata la reporter reale Catherine Ostler, che in una larga foto durante u

n garden party a Buckingham Palace, si accorse – stringendo il campo – dello strano sguardo di Beatrice, indirizzato proprio verso Kate. Solo un gioco di prospettive? Può darsi, ma di sicuro le due sorelle camminavano in fila indiana, tendendosi ben distanti dalla duchessa di Cambridge.

Il tabloid va oltre e ipotizza addirittura che alla base di questo rapporto non certo idilliaco ci siano alcune gelosie di famiglia: «La moda e i vestiti non c’entrano nulla», riporta un insider. «Le tensioni derivano da fattori più profondi: dopo il royal wedding tra Kate e William, infatti, sia Beatrice che Eugenie sono diventate due comprimarie nella vita dei Windsor. Sono uscite dai riflettori».

Sotto la lente d’ingrandimento va quindi il «trattamento privilegiato» che avrebbe ricevuto la duchessa – nobile per matrimonio – a scapito delle due ragazze che sono invece «principesse di sangue». Le uniche due principesse di quella generazione – possiamo aggiungere – visto che sia Zara Tindall, figlia della principessa Anna, che Lady Louise, primogenita del principe Edoardo, non hanno questo titolo.

A soffocare sul nascere il fuoco della polemica, ci ha pensato comunque Robert Lacey, consulente storico per «The Crown»: è stato lui infatti a rivelare che dietro il rientro sulla scena di Eugenie e Beatrice – reduci dallo scandalo Epstein che ha travolto il loro papà – ci sarebbe proprio Kate. Che avrebbe suggerito le due principesse come possibili sostitute dei Sussex per alcuni importanti ruoli.

Insomma, anche se ci fossero stati malumori, ormai è acqua passata.

