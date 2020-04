Grande Fratello Vip, il retroscena. Pupo: «Io e Alfonso Signorini abbiamo avuto un duro scontro. Ecco perché…»

Vip, retroscena inaspettato. Pupo: «Io e Alfonso Signorini abbiamo avuto un scontro. Ecco perché…». A poco più di una settimana dalla finale del Grande Fratello Vip – che si è conclusa con la vittoria di Paola Di Benedetto – Pupo ha raccontato la sua esperienza da opinionista in un’intervista a TvBlog, svelando anche un retroscena inedito.

«Alfonso – spiega Pupo – per me è stata una grandissima sorpresa. Ho scoperto un amico fraterno, una persona molto più valida di quella che credevo. Ha i suoi atteggiamenti a volte conservatori, poco portati all’idea di dissacrazione di certi riti, ma è stato se stesso e mi è piaciuto molto». Durante il percorso, però, tra i due ci sarebbe stato un momento di attrito. «Quando buttarono fuori Salvo ci scontrammo. C’è stata una fase in cui ho pensato che non fosse troppo propenso al contraddittorio e ne abbiamo parlato, in maniera molto chiara. È fondamentale che l’interlocutore, seppur non d’accordo, non si trascini dietro la frustrazione».

Poi la sua valutazione complessiva sull’esperienza al Gf Vip. «Non avevo mai guardato il Gf in vita mia, sono rimasto molto coinvolto dalla sensibilità, dall’umanità e dalla meravigliosa disperazione dei concorrenti. Mi hanno molto colpito e pure ridimensionato. Anche oggi direi di no se mi proponessero di prendere parte al Grande Fratello Vip da concorrente, tuttavia se prima lo ritenevo una cag***, ora ammetto che mi ha appassionato».

leggo