Fedez, i like di Jennifer Aniston e la «gelosia» di Chiara Ferragni

L’attrice americana ha iniziato a seguire su Instagram il rapper e apprezzare alcuni contenuti: «È un bimba di Fedez, anche se mette like solo alle foto con mio figlio». La moglie ci scherza su: «Allora è una bimba di Leone»

Tutto è nato qualche settimana fa, con la storica sigla di «Friends». Fedez l’ha usata come colonna sonora di un simpatico video sulla quarantena, apprezzato – dall’altra parte del mondo – anche da una protagonista della leggendaria sitcom: Jennifer Aniston. L’attrice statunitense, infatti, ha iniziato a seguire il rapper su Instagram e persino a mettergli qualche like, a seconda dei contenuti.

«Sai chi mi ha appena messo like? Jennifer Aniston», rivela l’artista alla dolce metà, Chiara Ferragni, con l’obiettivo di farla arrabbiare. «Possiamo dire ufficialmente che è una bimba di Fedez». La fashion blogger non si scompone e il marito corregge il tiro: «In realtà non è vero, mette like solo ai post dove c’è pure mio figlio». «Allora casomai è una bimba di Leone», replica lei sogghignando.

«Fatto sta che pure stasera mi ha messo like e mia moglie è nera», ride ancora Fedez, sostenuto dai suoi fan. Il «triangolo amoroso» virtuale infatti ha alimentato la fantasia del pubblico, che sulle pagine dei due influencer ha dato manforte a uno o all’altra. «Chiara una di noi», scrive un utente, «Aspettiamo solo i like di Jennifer», replica una follower sotto una foto guancia a guancia con Leone.

Al di là della «gelosia» da quarantena, i Ferragnez stanno dando fondo alle riserve di creatività per rendere l’isolamento domiciliare meno noioso. Tra challenge, tenerezze e concerti sul balcone, la coppia ha pure promosso una raccolta fondi che ha portato all’apertura di un nuovo reparto di terapia intensiva a fianco dell’ospedale San Raffaele di Milano, fondamentale durante l’emergenza coronavirus.

Tra ironia e serietà, dunque, i racconti di casa Ferragnez stanno appassionando i follower: questioni di casa, proprio come in «Friends».

