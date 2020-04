Cristiano Malgioglio replica al cugino di Lady Gaga

Più e più volte Cristiano Malgioglio, da quando è esplosa la pandemia da Coronavirus, ha chiesto espressamente a Lady Gaga e Madonna di esprimere un minimo di cordoglio nei confronti del nostro Paese, esattamente come fatto da Sharon Stone. Questo anche perché le due hanno origini italiane. Tra l’altro, Cristiano, non ha mai fatto mistero della parentela con la Germanotta, sebbene ci sia il cugino di quest’ultima che continui a negare.

A spiegare come stanno realmente le cose ci ha pensato Cristiano Malgioglio. Questa la sua replica:

“Mia cugina di terzo grado? Ti spiego subito, io avevo la mia bisnonna che si chiamava Germanotta ed era nata dalle parti di Lady Gaga”.

Dunque stando a quanto detto da Cristiano i due sono davvero parenti, a differenza di quanto riportato da Antonino Germanotta su Bitchy F. Sempre parlando delle due pop star, Cristiano Malgioglio ci ha tenuto a precisare anche:

“Io non ho attaccato Madonna e Lady Gaga. Era un momento in cui era scoppiata l’epidemia terribile con tantissimi morti e Sharon Stone struccata stupenda, come una donna normale, piangeva per il nostro paese. Io quindi mi sono detto ‘sarebbe molto bello e meraviglioso se Lady Gaga e Madonna che sono di origini italiane facessero un Twitter dicendo di rimanere a casa e dimostrando la loro vicinanza’. Io non ce l’ho con Lady Gaga che rimane la numero uno in assoluto”.

Per concludere infine Cristiano Malgioglio ha detto:

“Io più che altro parlo di Madonna che era disturbata perché le avevano annullato un concerto a Parigi. Ok, se faccio un Twitter io, ma fatto da loro che sono dei numeri uno e hanno milioni di fan in Italia sarebbe stato bellissimo e invece non ho sentito tutto questo”.

Con queste parole Cristiano Malgioglio ha non solo fatto chiarezza sulla parentela con Lady Gaga, invitando lei e la collega Madonna a supportare l’Italia con un minimo pensiero, ma ha detto anche la sua sul GF Vip.

novella2000