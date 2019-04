Alba Parietti: “Diletta Leotta? La odio…”

Alba Parietti ha ammesso candidamente di “odiare” letteralmente la giornalista sportiva Diletta Leotta solo perché è una bella e giovane ragazza.

Le ricorda la se stessa di un tempo, la mitica Alba che commentava le partite di calcio dall’alto di uno sgabello, indossando miniabiti che mettevano ben in evidenza le sue lunghe gambe.

“È ovvio che odio Diletta Leotta, come tutte le donne della mia età di fronte alle strafighe, come le viene in mente solo di pensare che possa piacermi?”, ha ironicamente risposto l’opinionista quando, durante un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, il giornalista le ha chiesto cosa ne pensasse della giovane collega.

La Parietti inoltre non si è lasciata sfuggire l’occasione di commentare la querelle tra Diletta Leotta e Paola Ferrari, che tra l’altro è una sua carissima amica. “Premesso che Paola per me è più di una sorella, non posso rispondere anche di quello che dice lei. Si diverte a provocare, se lo può permettere”, ha dichiarato la sempre bella showgirl, ora perfettamente a suo agio nel ruolo di opinionista.

Sandra Rondini, ilgiornale.it