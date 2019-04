Meghan Markle è tornata (in incognito) su Instagram?

L’ex attrice californiana e il marito Harry hanno aperto il profilo @SussexRoyal, ma secondo tre indizi «americani» alla guida della pagina ci sarebbe soltanto la duchessa. Che ha sempre avuto la passione per i social…

Che Meghan Markle abbia la passione per i social network, è cosa nota. Ma è altrettanto noto che da quando ha messo piede nella famiglia reale inglese, l’ex attrice californiana è stata costretta a disattivare i suoi seguitissimi account. Prima ha chiuso il suo blog di lifestyle The Tig, poi ha oscurato la sua pagina Instagram: proprio su Instagram però, stando a quanto riportato da People, la duchessa potrebbe aver fatto il suo ritorno sul web, anche se per adesso in incognito.

Merito del nuovo profilo aperto all’inizio di aprile insieme al marito Harry, @SussexRoyal, per acquistare indipendenza rispetto all’altro account degli Windsor, @KensingtonRoyal, che fino ad un mese fa rappresentava anche William d’Inghilterra e sua moglie Kate Middleton. Ma perché tutta questa fretta dei Sussex di aprire una pagina indipendente? Forse proprio per la voglia di Meghan di ricominciare ad armeggiare sui social, postando foto e scrivendo didascalie.

Tre indizi, infatti, sembrano rivelare che alla guida del nuovo profilo ci sia soltanto la duchessa. In primis la scrittura di alcune parole in forma americana: nell’ultimo post, dove ringrazia i fan per le donazioni, spiccano i termini «organization», invece che «organisation», e «re-energized» al posto di «re-energised». La lettera «Z» quindi, rivelerebbe l’origine statunitense dell’amministratore della pagina, oltre ad altri due piccoli – ma significativi – dettagli.

«Che tu abbia donato 5 dollari o 10mila sterline», è un chiaro riferimento alla moneta statunitense. I pannolini, inoltre, sono chiamati «diapers», mentre in Inghilterra è molto più diffuso «nappies». Infine, a far discutere è l’uso degli emoji, che negli altri profili reali sono usati con molta parsimonia: in @RoyalSussex, invece, sono già apparsi in più di un’occasione cuori e macchine fotografiche, che testimoniano la dimestichezza con i social di chi gestisce la pagina.

Se a tutto questo aggiungiamo che Meghan, ad oggi, dovrebbe essere a riposo per gli ultimi giorni di gravidanza, il cerchio sembra chiudersi: è tornata davvero a divertirsi su Instagram?

Nicola Bambini, Vanity Fair