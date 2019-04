Martina Colombari, ira sui social: “Basta, non sono magra e malata”

L’ex Miss Italia, da sempre molto attiva sui social, è dovuta intervenire con un video su Instagram per difendersi dalle accuse di esser troppo magra e dare un pessimo esempio alle nuove generazioni

Con il suo fisico esile e lo stile di vita super salutare, Martina Colombari non ha mai nascosto di tenere alla sua linea.

Ma si sa, ai tempi dei social, dall’apparire in perfetta forma fisica all’essere tacciati di essere anoressici è un volo, ed è quello che è accaduto alla modella e conduttrice romagnola.

Nelle scorse ore, infatti, Martina Colombari aveva pubblicato una fotografia in tenuta sportiva, dove si intravedeva la sua pancia decisamente magra e scavata. Addominali allenati, dirà lei, ma per il popolo del web quell’immagine ha messo in mostra solo magrezza e l’idea di una persona malata. Inevitabilmente sono arrivati decine di commenti negativi e dissacranti, che hanno costretto la Colombari ha pubblicare un video di risposta nelle sue stories di Instagram.

“Sono un po’ dispiaciuta perché continuo a leggere dei commenti che riguardano la mia magrezza, il fatto che risulto anoressica, che non do un buon esempio alle donne e alle ragazze. Allora, la magrezza dovuta a disturbi alimentari è un’altra cosa e le malattie come anoressia, bulimia e obesità sono vere e proprie malattie non dobbiamo più scherzare con questo”. Una precisazione che precede lo sfogo di Martina Colombari, costretta a giustificarsi sul suo stile di vita: “Io mangio, mi alleno, ho uno stile di vita di un certo tipo, mi muovo tanto e sono nata così. Non potrò mai cambiare le mie forme. Come vedete sto mangiando, mi nutro, sono magra… pazienza cosa ci posso fare, ma ogni volta non mi posso sentire dire sei magra, sei malata. Basta!!”

Novella Toloni, il Giornale