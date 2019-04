Mario Balotelli, niente love story: l’amore è per i figli

L’attaccante smentisce sui social la relazione con la cantante Elodie («sono single») e si concede una giornata di relax insieme alla primogenita Pia: tra giochi, passeggiate e una buffa imitazione (di Raffaella Fico)

Mario Balotelli è single. Lo scrive lui stesso, a caratteri cubitali, sul suo profilo Instagram, per smentire l’ultima voce di gossip: secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Oggi, infatti, il calciatore starebbe frequentando assiduamente la cantante Elodie Di Patrizi, ex allieva di Amici. Sempre stando alle indiscrezioni riportate dalla testata, sarebbe stata lei a sedurlo e a farlo addirittura «innamorare». Ex modella classe 1990, con papà italiano e mamma francese, la cantante non ha commentato la notizia.

Ci ha pensato SuperMario, pure lui 28enne, a chiarire la questione e ricordare la sua situazione sentimentale: nessun flirt, bensì tanto amore per i figli Pia e Lion. Come testimoniato dalle sue story, il bomber del Marsiglia si è concesso una giornata di relax insieme alla sua primogenita, tra giochi, passeggiate e una buffa imitazione. «Fammi vedere come cammina la mamma», le chiede Mario. E lei improvvisa subito un’andatura che fa sorridere i follower del calciatore, compresa proprio Raffaella Fico.

I due si sono poi divertiti con giochi ed esercizi fisici: Pia ha reinterpretato a modo suo i circuiti studiati per Mario e – emulando il papà – non si è lasciata sfuggire l’occasione per segnare un gol. D’altronde anche Balotelli ha ricominciato a segnare con una discreta continuità: approdato nel mercato invernale al Marsiglia, ha già realizzato sette reti con la nuova maglia. Tanto che in molti, in Italia, ne hanno chiesto il ritorno in Nazionale: «Sta andando bene, ma può fare meglio», ha detto il ct Mancini.

Mario va comunque avanti per la sua strada: «A Pia e Lion non riesco a dire mai di no, adoro vederli ridere», ha dichiarato in una recente intervista a Sky. «Quando torno dall’allenamento mi riposo due ore, il resto della giornata la dedico a loro». Calcio e figli, insomma: nella vita di Balotelli, per adesso, non c’è spazio per altro.

Nicola Bambini, Vanity Fair