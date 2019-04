Martedì, laF celebrerà la giornata mondiale del libro

la F (Sky 135) celebra la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore con una speciale rassegna a tema: l’intera giornata di martedì 23 aprile avrà infatti una programmazione dedicata con format originali, documentari d’autore e serie tv per unirsi al tributo mondiale alla lettura, ai libri e ai loro autori. celebra lacon una: l’intera giornata diavrà infatti unacon format originali, documentari d’autore e serie tv per unirsi al tributo mondiale alla lettura, ai libri e ai loro autori.

Si comincia alle 13.45 con una maratona dedicata ai lettori e alla passione per i libri con una selezione di alcune delle storie più emozionanti del format “Lettori – I libri di una vita”, inclusi i ragazzi e le ragazze del nuovissimo “Lettori Young” e i personaggi famosi di “Lettori Celebrity” , tra cui Ascanio Celestini, Cinzia Leone, Veronica Gentili , Andrea Zorzi, Michela Murgia,Federico Russo, Chef Rubio, Chiara Francini, Franco Malerba, Vladimir Luxuria, Maurizio De Giovanni, Elena di Cioccio, Andrea Marcolongo, Elisa di Francisca, Ezio Mauro, Marta Perego, Myrta Merlino, Salvo Sottile, Stefano Fresi.

Il pomeriggio prosegue alle 16.45 con lo speciale “Lettori ’68 – Libri per cambiare il mondo”, il racconto del ’68 attraverso le storie e i libri di sei artisti e intellettuali italiani – Letizia Battaglia, Massimiliano Fuksas, Jacopo Fo, Eugenio Finardi, Piergiorgio Odifreddi, Wilma Labate – che hanno vissuto sulla propria pelle quel fatidico anno. Alle 17.55 l’appuntamento è invece con lo scrittore e psicanalista Massimo Recalcati, che si racconta in “Massimo Recalcati – A libro aperto”, un documentario dove ripercorre la propria vita e il proprio pensiero attraverso i libri che l’hanno segnato, ma anche il cinema, la musica, i viaggi, le opere d’arte, gli incontri che hanno contribuito alla sua formazione professionale e personale.

Alle 19.00 la giornata dedicata ai libri continua con il documentario d’autore “Salinger – Il mistero del giovane Holden” di Shane Salerno, che racconta la vita di J.D. Salinger, lo schivo autore de “Il giovane Holden” ed in cui, alternando i ricordi di persone a lui vicine e interviste ad esperti che hanno studiato i suoi racconti e la sua personalità, emerge il ritratto di uno scrittore tanto geniale quanto misterioso. Infine, la speciale programmazione si conclude in prima e seconda serata con due serie tv tratte da celebri romanzi: alle 21.10 “Apple Tree Yard – In un vicolo cieco”, miniserie tratta dal romanzo “Fino in fondo” di Louise Doughty e a seguire “Poldark”, serie BBC ispirata alla saga di Winston Graham ed edita in Italia da Sonzogno.

Con questa giornata di programmazione speciale laF (Sky 135) sottolinea ancora il suo ruolo di media televisivo fortemente ispirato e legato al mondo dei libri e dei suoi protagonisti italiani e internazionali e risponde alla passione dei suoi spettatori per la lettura coniugando nel suo palinsesto intrattenimento e approfondimento.