Rai, palinsesti estivi: De Girolamo a “La vita in diretta”. Setta sbarca in seconda serata

Illustrato nel Cda Rai il palinsesto estivo 2023: partirà il 4 giugno. Tiberio Timperi e Serena Autieri condurranno “Uno mattina estate”

Palinsesti estivi Rai, si parte il 4 giugno

Il Consiglio di amministrazione della Rai si è riunito ieri a Roma sotto la Presidenza di Marinella Soldi e alla presenza dell’Amministratore delegato Carlo Fuortes. Nel corso della seduta è stato approvato il Piano Fiction 2023, dopo l’esame delle relative linee guida editoriali e produttive, della pianificazione annuale e dei progetti strategici. Inoltre, è stato illustrato il Palinsesto estivo 2023 dei canali generalisti e specializzati che partiranno il 4 giugno

Palinsesti estivi Rai, Nunzia di Girolamo a “La vita in diretta estate”

Le indiscrezioni dicono che a “La vita in diretta estate” l’ha spuntata Nunzia di Girolamo, lanciatissima conduttrice Rai, moglie di Francesco Boccia, fedelissimo di Elly Schlein, e stimata dal ministro degli Interni Matteo Piantedosi.

Palinsesti estivi Rai, Tiberio Timperi e Serena Autieri condurranno “Uno mattina estate”

Con Nunzia torna a “La vita in diretta” Gianluca Semprini, mentre Tiberio Timperi e Serena Autieri daranno il buongiorno agli italiani con “Uno mattina estate” fino a settembre. Timperi e Monica Setta chiudono con Ingrid Muccitelli la fortunata stagione invernale di “Uno mattina in famiglia” il 18 giugno e subito partono con i loro nuovi programmi. Timperi va a “Uno mattina estate” e la Setta sbarca in seconda serata su Rai 2 per 8 puntate ripristinando un titolo storico delle teche Rai, “Storie di donne al bivio”.

Palinsesti estivi Rai, Incoronata Boccia e dal leghista Roberto Poletti ad “Agorà estate”

Quasi fatta per “Agorà estate” dove potrebbe sbarcare la nuova coppia formata dalla bravissima Incoronata Boccia e dal leghista Roberto Poletti. Su Rai 1 torna Camper con Roberta Morise e Tinto. Torna anche Weekly con una sola certezza: Carolina Rey, stimatissima dai vertici Rai. Al suo fianco un nome a sorpresa. Si fa quello di Savino Zaba, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.