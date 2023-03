Rosalinda Cannavò e la lotta contro i disturbi alimentari : “Non potrò mai dimenticare quei momenti in cui mi sentivo inutile”

(di Federica Zito) Il 16 marzo è stato la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, la giornata dedicati ai disturbi del comportamento alimentare. Molti volti noti della televisioni sono tornati a parlare delle loro esperienza, una di queste Rosalinda Cannavò.

Con un post sul suo profilo Instagram, l’attrice ed ex volto del GFVip, ha ricordato ancora una volta il suo passato burrascoso con questi disturbi attraverso un video che ripercorre il suo passato.

Molte sono le immagini che ricordano la sua malattia, ma altrettante sono le immagini che raccontano la sua rivincita, una donna libera e felice: “Non potrò mai dimenticare quei momenti in cui mi sentivo inutile. Ho trovato in me la forza di rialzarmi, grazie al supporto delle persone che mi amano e a un team di specialisti. E non è stato per nulla facile ma ce l’ho fatta. […] .Mi sforzo a parlare di quel periodo perché i ricordi, capirete, non sono piacevoli. Ma è per questo che ho scelto di condividere con voi questa parte importante della mia vita, affinché possa dare un po’ di coraggio a chi lotta contro un DCA”.

In un mondo dove l’apparire è più importante dell’essere, dove i social sono tempestati da corpi e pelle perfette, un perfezionismo quasi malsano, i messaggi come quello di Rosalinda Cannavò danno la possibilità di ascoltarsi e aiutarsi e danno la speranza a tutte quelle persone che oggi si trovano a combattere contro questo mostro, il cibo.

zitofederica97@gmail.com