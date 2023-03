Citofonare Rai 2: aria di crisi tra Simona Ventura e Paola Perego?

Crisi in vista tra le due conduttrici di Citofonare Rai 2? La frase della Ventura alla collega che turba il pubblico a casa

La domenica mattina Paola Perego e Simona Ventura ci fanno compagnia con Citofonare Rai 2, un programma dai toni amichevoli e allegri. Ai numerosi ospiti invitati, le conduttrici, offrono una buona tazza di caffè come gesto di cortesia.

All’interno del programma non vi sono ruoli netti. Nonostante ciò, solitamente la Perego porge le domande agli ospiti, mentre Simona commenta in modo sagace le loro risposte. Entrambe le conduttrici sono molto amate dagli italiani e vantano una carriera lunga e di tutto rispetto. Sono decisamente molto affiatate e si completano a vicenda.

I diverbi in TV

Nel corso delle varie puntate sono stati numerosi i momenti divertenti che le conduttrici hanno regalato ai loro fan e al loro pubblico. Non mancano nemmeno battibecchi tra Paola e Simona, tanto che i telespettatori hanno cominciato a domandarsi se fossero studiati oppure siano frutto di una leggera ostilità tra le conduttrici.

Il rapporto tra le conduttrici

L’ultimo diverbio accaduto in diretta risale alla puntata più recente di Citofonare Rai 2. Paola e Simona stavano intervistando Giancarlo Magalli. Improvvisamente le due conduttrici hanno iniziato a battibeccare su chi dovesse versare il caffè all’altra.

La Perego ha sottolineato che erano mesi che lei lo faceva. A quel punto Simona risposto che lei non glielo avesse mai chiesto. Il video è divenuto in men che non si dica virale, anche perché la stessa Ventura ha deciso di riprenderlo sul suo profilo Twitter. A corredo emoticon sorridenti che fanno intuire che sia tutto uno scherzo. Ergo l’amicizia, così come la stima reciproca, è ben salda tra loro.