Amici di Maria, eliminati e vittorie: anticipazioni prima puntata del serale

E’ stata registrata la prima puntata del serale di Amici di Maria, che andrà in onda sabato 18 marzo su Canale 5. Il pubblico è entrato in studio e si è trovato tre squadre divise e posizionate su una parte più alta rispetto al palco. Da una parte Raimondo Todaro e Arisa con Mattia, Alessio, Wax e Federica; poi Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo con Angelina, Cricca e NDG, Maddalena Samu e Megan; e alla fine Alessandra Celentano e Rudy Zerbi con Gianmarco, Isobel, Ramon, Aaron e Piccolo G. Il momento comico della prima puntata del serale di Amici di Maria è stato affidato a Pio e Amedeo, che il 24 marzo saranno in onda con il loro nuovo programma Felicissima Sera All Inclusive.

Megan è stata eliminata durante la prima gara. Al ballottaggio finale sono andati NDG e Federica. Scopriremo sabato sera chi dei due cantanti dovrà abbandonare definitivamente la scuola mariana.

“Megan Ria è la prima eliminata di questa prima puntata del serale. – riporta Superguida Tv – Al ballottaggio per la seconda eliminazione vi sono Federica e NDG dopo che tutte le manche sono state vinte dalla squadra di Zerbi e della Celentano.

Dopo Sanremo 2023 non sono tornati ‘a casa’ né LDA, né Elodie. In molti si aspettano di vederli come ospiti nella prima puntata del Serale. Sarà davvero così? Chi ha convocato in studio Maria De Filippi per il nuovo debutto?”