“Amici 22”, sfida incrociata per i ballerini Samu e Ramon

"Amici 22" Emanuel Lo e Alessandra Celentano si sono reciprocamente lanciati il guanto della sfida. Samu dovrà preparare una coreografia con passi di classica mentre Ramon si cimenterà con il mondo l'hip hop. Entrambi sono un po' preoccupati, perché dovranno lavorare fuori dalla loro comfort zone, ma i rispettivi professori li spronano a vedere in questo un'occasione di crescita per diventare ballerini più completi.

Ramon in versione hip-hop Emanuel Lo aveva già espresso i suoi dubbi su Ramon e ora lo ha sfidato fuori dal suo stile. “Il movimento è parte fondamentale di un ballerino, non esiste un movimento che un ballerino non possa permettersi, soprattutto su azioni dove non c’è una tecnica classica a supporto. Ti lancio un guano di sfida contro Samu sull’hip-hop, dove non basterà essere carino ma dovrai trasformare i passi come un vero artista”. “Mi fa tanta paura perché so che la maestra accetta sempre tutto”, commenta il ragazzo dopo aver visto la coreografia. Infatti la Celentano non si tira indietro ed espone chiaramente il suo punto di vista: “Se una sfida è equa bene, se non lo è meglio. Dovete mettervi in gioco su tutto, non solo su quello che vi conviene. Ti devi impegnare per farlo al meglio, se perdi non succede niente”

Samu: “Devo tirare fuori il coraggio” Anche Alessandra Celentano ha chiamato in causa Samu, sfidandolo su una coreografia classica. “Sembra una presa in giro, non ho parole. La parte iniziale te la puoi giocare, ma la sequenza finale è difficile come una variazione. Si può semplificare la seconda parte”, il commento del suo insegnante Emanuel Lo. A queste condizioni Samu è pronto a mettersi in gioco: “Lo voglio fare, bisogna tirare fuori il coraggio. Mi impegno e quello che viene viene, spero non sia l’ennesimo guaio in cui mi caccio da solo”.