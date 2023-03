“Amici 22”, al via il serale del talent show più longevo della tv

15 i talenti in gara per la vittoria suddivisi in otto ballerini e sette cantanti

Al via il serale di “Amci 22”. Sabato 18 marzo, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi inaugura la nuova fase del talent show più longevo del piccolo schermo. La scuola dello spettacolo più importante della televisione italiana è giunta alla sua ventiduesima edizione, con un obiettivo, che resta sempre lo stesso: coltivare il talento nel canto e nel ballo dando ai ragazzi la possibilità di trasformare i loro sogni in realtà. Ma come “Amici” insegna il talento, elemento fondamentale, non basta. Va compreso, indirizzato e valorizzato. Quindici i giovani in gara per la vittoria, otto ballerini e 7 cantanti: Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G, Wax (cantanti); Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan Ria, Ramon, Samu (ballerini). Solo uno di loro sarà il vincitore.

Giudici e ospiti

Quest’anno a giudicare le loro esibizioni durante la fase serale del programma una giuria d’eccezione composta da: Cristiano Malgioglio paroliere e cantante che da oltre 50 anni arricchisce con il suo estro la scena musicale e televisiva italiana; Giuseppe Giofrè ballerino di fama mondiale che ha calcato i più importanti palchi insieme a star internazionali del calibro di Jennifer Lopez, Taylor Swift, Ariana Grande e Camilla Cabello e Michele Bravi cantautore e attore che vanta numerose certificazioni platino e oro e due straordinarie partecipazioni al Festival di Sanremo.

Super ospiti della prima puntata Pio e Amedeo, il duo comico che da anni diverte e appassiona il pubblico italiano.

La piccola storia di questa edizione

Nel primo appuntamento di domenica 18 settembre 2022, a tenere a battesimo e consegnare le maglie agli allievi della nuova edizione sono stati: Roberto Saviano, Gianmarco Tamberi, Alessia Marcuzzi, Can Yaman, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni e Salvatore Esposito.

Il lungo periodo di permanenza (6 mesi) nella scuola di “Amici” ha consentito agli allievi di crescere professionalmente e umanamente, regalando loro la preziosa opportunità di conoscere e confrontarsi con grandi professionisti del mondo dello spettacolo tra cui cantanti, produttori, discografici, affermati nomi dell’editoria, ballerini, musicisti, coreografi di fama nazionale ed internazionale. Tra questi: David Parsons, coreografo di fama mondiale e fondatore della Parsons Dance Company; Marco Mengoni, neo vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo; Dardust, musicista compositore e produttore discografico e molti altri tra cui giornalisti e scrittori come Aldo Cazzullo, Giovanni Floris e Chiara Gamberale.