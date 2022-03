Funari Funari Funari su Sky il 21 marzo, a 90 anni nascita

Racconto del grande personaggio attraverso 30 anni di storia tv

Funari Funari Funari è un viaggio attraverso 30 anni di storia della televisione italiana.

Un racconto approfondito del personaggio davanti e dietro la ribalta.

Il nuovo documentario Sky Original, realizzato da Libero Produzioni Televisive, è in onda proprio a 90 anni dalla nascita di Gianfranco Funari (nato a Roma il 21 marzo del 1932) su Sky Documentaries alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.



Grazie alla voce del protagonista stesso e alle testimonianze di familiari, collaboratori, colleghi, ed esperti di televisione, Funari Funari Funari, scritto da Marco Falorni e Andrea Frassoni, in passato collaboratori del presentatore romano, ne tratteggia il percorso umano e professionale dai primi successi fino alla morte sopraggiunta il 12 luglio del 2008 aveva 76 anni. Il documentario affronta tre periodi della vita di Funari (anni ’80, ’90 e 2000) come una commedia/dramma in 3 atti. Tra gli amici e i parenti che hanno ricordato Gianfranco Funari, nel documentario intervengono tra gli altri: Massimo Bernardini, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti, Vittorio Sgarbi, oltre a Rossana Seghezzi, sua moglie fino ai primi anni ’90 e Morena Zapparoli, legata a lui dalla fine degli anni ’90.



ansa.it