Fedez commosso su Instagram: “Mi hanno diagnosticato un problema di salute”

L’artista non entra nei dettagli, ma aggiunge: per fortuna scoperto con grande tempismo. Leggere esperienze di altri mi ha aiutato, spero di poter dare conforto anche a una sola persona

Da qualche giorno non si faceva vivo sui social. E questo ha “insospettito” molti osservatori. E in effetti oggi pomeriggio si è capito che non era una “assenza” casuale. Soprattutto per un artista abituato ad alimentare il rapporto con i suoi fan attraverso i social.

Con una lunga storia pubblicata su instagram, Fedez ha spiegato le ragioni: “Faccio questo video per esorcizzare un po’ di cose”, ha spiegato visibilmente emozionato.

“Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Ma per fortuna è stato trovato con grande tempismo. Il che comporta un percorso che dovrò fare”.

Fedez non spiega il problema di salute. Ma si capisce che è qualcosa di importante.

“Mi sento di raccontare – ha chiarito – ma non in questo momento”. In futuro sicuramente “avrò voglia di raccontare questa mia avventura. Perché quando ho scoperto questa cosa leggere esperienze di altri mi ha dato conforto. Quindi se riesco a dare conforto anche a una sola persona, mi fa pensare che questa parentesi ha una sua utilità“.

“Sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato”.