Da Emma Marrone a Salvini: tanti i messaggi di solidarietà per Fedez

Dopo l’annuncio sui suoi problemi di salute, in tantissimi si sono stretti attorno a Fedez. A parte i messaggi della sua famiglia, dalla moglie Chiara alle cognate e ai cognati, a spendere un pensiero per lui sono stati artisti, politici e giornalisti. Un segnale forte, che rende l’idea di quanto Fedez sia apprezzato in primis per l’uomo che è e per le sue azioni poi, come artista.

Quello per l’interprete di ‘Meglio del cinema’ è un affetto trasversale che in molti hanno riversato anche sui social. Da Emma Marrone all’acerrimo ‘nemico’ Matteo Salvini, passando per Levante, Giuliano Sangiorgi ed Elisabetta Gregoraci i messaggi di vicinanza e di affetto sono moltissimi, tanto che l’hashtag Fedez è entrato nei trend. E ancora Manila Nazzaro, Benny Benassi, Antonella Clerici, Ana Mena, Michela Giraud, Barbara D’Urso, Laura Boldrini, Paola Concia, Luca Dondoni, Paolo Condò, Matilde Gioli e Nunzia De Girolamo.

