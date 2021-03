“Tommaso Zorzi e Gabriel Garko amici speciali: la strana coppia insieme tra Milano e Roma”

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko “inseparabili”. A lanciare l’indiscrezione “bomba” è il settimanale Chi, che in un lungo articolo pubblicato sull’ultimo numero li definisce “la strana coppia” e racconta di un’”amicizia molto speciale”. I paparazzi li hanno sorpresi insieme a passeggiare sia a Milano che a Roma. Dalle notizie diffuse dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, dopo il Grande Fratello Vip, Gabriel Garko avrebbe contattato Tommaso Zorzi per chiarire le posizioni in relazione a quanto avvenuto nella Casa.

L’influencer milanese si è scusato per le parole usate nei confronti dell’attore e da lì è nato il loro rapporto, che giorno dopo giorno starebbe diventando sempre più solido. Nessun attrito, anzi. La rivista di gossip ha rivelato che Gabriel Garko ha inviato a Tommaso Zorzi un messaggio di “in bocca al lupo” alla vigilia della prima puntata dell’Isola dei Famosi, dove ha esordito in veste di opinionista. Nonostante i 23 anni di differenza (25 Tommaso Zorzi, 48 Gabriel Garko), Chi sottolinea come tra i due sembri esserci una grande complicità, che sia un’amicizia o qualcosa di più? Al momento i diretti interessati tengono la bocca cucita.

Ilfattoquotidiano.it