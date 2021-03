Rete 4, stasera torna “Dritto e Rovescio”

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, sarà ospite di Paolo Del Debbio, stasera, a “Dritto e Rovescio” – in prima serata, su Retequattro, per affrontare i problemi legati alla produttività degli impiegati nei pubblici uffici con la riforma della P.A. in programma e la diffusione dello smart working.

Con il professor Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, si approfondirà il tema dei vaccini, tra lo stop temporaneo di Astrazeneca e i presunti effetti avversi riscontrati in alcuni soggetti, tra i problemi sorti nelle campagne vaccinali in gran parte dell’Europa e le decisioni prese in giornata dall’Ema.

Come di consueto, un ampio approfondimento sarà dedicato alle nuove restrizioni introdotte dal governo Draghi per frenare la terza ondata del Covid, alla crisi economica e alle problematiche di esercenti e autonomi alle prese con nuove chiusure, mentre l’approvazione del decreto Sostegno subisce ulteriori ritardi.

Tra gli ospiti della puntata: il senatore Gianluigi Paragone, i deputati Andrea Romano, Stefano Fassina e Andrea Delmastro, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e Mauro Corona.